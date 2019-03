अक्षय कुमार को इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने लूडो में दो बार हराया तो अक्षय ने Twitter पर यूं निकाला गुस्सा

अक्षय कुमार को बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने लूडो में शिकस्त दे दी है और वह भी एक बार नहीं बल्कि दो बार. पूजा हेगड़े ने अक्षय कुमार की इस हार का जिक्र सरेआम किया है और इस पर अक्षय कुमार ने भी उन्हें Twitter पर ही जवाब दिया है. पूजा हेगड़े अक्षय कुमार के साथ 'हाउसफुल 4' में काम कर रही हैं और उन्होंने ट्वीट करके अक्षय कुमार की इस हार की जानकारी दी है. पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) ने अपने ट्वीट में लिखा हैः 'वो बहुत ही हसीन दिन था, जहां मैं अक्षय सर के खिलाफ लूडो में दो बार जीता. मेरी सबसे महान उपलब्धियों में से एक!' पूजा हेगड़े ने अपने इस ट्वीट में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और रितेश देशमुख को टैग किया है.

There was one beautiful day though,where I won at Ludo twice against @akshaykumar sir One of my greatest achievements @Riteishd#Housefull4