अक्षय कुमार की फेवरिट है सलमान खान की यह फिल्म, काजोल और अजय देवगन ने भी बताया 90's का प्यार

Thank you @ajaydevgn...so my favourite films from the 90s would have to be Sangharsh and Andaz Apna Apna. I'm further tagging @ranveerofficial and @karanjohar to share theirs. #90slovehttps://t.co/1xiH5yk7t2 — Akshay Kumar (@akshaykumar) May 14, 2020

अक्षय कुमार को इस ट्रेंड के लिए अजय देवगन ने टैग किया था. ऐसे में उन्होंने अजय देवगन के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, "धन्यवाद अजय देवगन. तो 90's की मेरी पसंदीदा फिल्म 'संघर्ष' और 'अंदाज अपना अपना' है. मैं इस चीज के लिए रणवीर सिंह और करण जौहर को टैग करता हूं." अक्षय कुमार के इस ट्वीट का रणवीर सिंह ने भी जवाब दिया और उन्होंने अपनी पसंदीदा फिल्म के बारे में बताते हुए लिखा, "90 का दशक ही मुझे परिभाषित करता है. मुझे 90 के दशक की हर एक चीज बहुत पसंद है. फिल्म से लेकर फैशन, म्यूजिक और पॉप कल्चर. मेरी पसंदीदा फिल्म है 'जुड़वा' और 'राजा बाबू'. मैं इसके लिए अब अली अब्बास जफर और अर्जुन कपूर को टैग करता हूं."

So my most favourite film from the 90s till date is Zakhm. And I am further tagging @akshaykumar & @juniorbachchan to tell me theirs.. #90slovehttps://t.co/QYhEzjbDvA — Ajay Devgn (@ajaydevgn) May 14, 2020

90's is the decade that defines me ! I love everything 90's ! From films to fashion to music to pop culture ! Two of my absolute favourite movies from the 90's are JUDWAA & RAJA BABU ! :) I nominate @aliabbaszafar and Baba @arjunk26 to share their favourites :) #90slovehttps://t.co/hWKFvyEqav — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) May 14, 2020

Hey Akshay ! I owe my journey in cinema to the 90s ! My favourite films in that decade are #HumAapkehaikaun and #Lamhe ( not including my most favourite #DDLJ as I worked on it) https://t.co/101Cv7siwU — Karan Johar (@karanjohar) May 14, 2020

रणवीर सिंह के अलावा बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर करण जौहर ने भी अपनी 90's की फेवरिट फिल्म के बारे में जिक्र किया. उन्होंने लिखा, "हेलो अक्षय, मेरी उस दशक की पसंदीदा फिल्म है 'हम आपके हैं कौन' और 'लम्हे'. मैं अपनी डीडीएलजे को नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने खुद उसमें काम किया है." बता दें कि इस सिलसिले में अजय देवगन ने भी 90's की पसंदीदा फिल्मों के बारे में जिक्र किया. एक्टर को काजोल ने इस चीज के लिए टैग किया था. ऐसे में उन्होंने अपने ट्वीट में जवाब देते हुए लिखा, "तो मेरी 90's से लेकर आजतक पसंदीदा फिल्म है जख्म. और मैं अब अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन को इसे बताने के लिए टैग करता हूं."