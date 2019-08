अक्षय कुमार को कश्मीर में मिला उनका हमशकल, ट्विटर पर फैन्स ने कहा- कहीं फोटोशॉप तो नहीं...

खास बातें अक्षय कुमार को मिला उनका हमशकल इंटरनेट पर फैन्स ने ढूंढ निकाला वायरल हो रही है तस्वीर

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के फैन्स ने उनका हमशकल ढूंढ निकाला है, जिसके बाद ट्विटर पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं. यूं तो बॉलीवुड के सभी फिल्मी सितारों के हमशकल आम तौर पर मिल ही जाते हैं लेकिन इस बार फैन्स ने खुद ही हू-ब-हू अक्षय कुमार (Akshay Kumar) से मिलता-जुलता शख्स ढूंढ निकाला है. सोशल मीडिया पर अक्षय के हमशकल की फोटो खूब शेयर हो रही है. दरअसल, हाल ही में एक जर्नलिस्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) के एक फैन की तस्वीर शेयर की थी. उन्होंने फोटो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए कहा था, 'सुनील गावस्कर के कश्मीरी फैन से मिलिए, माजिद मीर श्रद्धा के भाव से इस हैट को रोजाना पहनते हैं.'

Met a Kashmiri Fan of Sunil Gavasker, Majid Mir in #Kashmir Wears that hat everyday religiously pic.twitter.com/jNcHx5GJSK — Ashish/Aashu (ABP News) (@AshishSinghLIVE) August 28, 2019

I zoomed in pic to be sure it's not photo shopped & someone has not pasted @akshaykumar face on him — THE MURTUZA (@THEMURTUZA) August 28, 2019



एबीपी न्यूज के जर्नलिस्ट का पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और फैन्स कहने लगे कि ये तो बिल्कुल अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का हमशकल है. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'मैंने तस्वीर को जूम करके देखा कि कहीं ये फोटोशॉप तो नहीं है और कहीं किसी ने अक्षय का पोटो यहां पोस्ट कर दिया हो.' एक यूजर ने तो मीर की इस तस्वीर को अक्षय का ओल्ड वर्जन ही बता दिया.

Looking like old and short Akshay kumar — Ravi Mishra ???????? (@ravikmbtech) August 28, 2019

@akshaykumar sir ye apka judwa bhai hai kya — Dalveer Gurjar (@DalveerGurjar17) August 28, 2019

एक ट्विटर यूजर ने तो अक्षय से ये ही पूछ डाला कि सर ये आपका भाई है क्या.

The man has got uncanny resemblance to Akshay Kumar! — Quagmire (@bipul1985) August 28, 2019

Ye to akhay Kumar lag Raha hai... — Surya (@suryaservices12) August 28, 2019



बता दें हाल ही में खिलाड़ी कुमार की फिल्म 'मिशन मंगल' रिलीज हुई है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर रही है. अक्षय कुमार और विद्या बालन स्टारर इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर शाहरुख की 'चक दे इंडिया' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस फिल्म को अब महाराष्ट्र में टैक्स फ्री कर दिया गया है. फिल्म में अक्षय और विद्या के साथ सोनाक्षी सिन्हा और तापसी पन्नू भी मुख्य भूमिका निभा रही हैं.

