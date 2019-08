अक्षय कुमार का सोशल मीडिया पर बना मजाक, पीवी सिंधू की बायोपिक को लेकर यूं आए कमेंट

खास बातें अक्षय कुमार का सोशल मीडिया पर बना मजाक पीवी सिंधू की बायोपिक को लेकर ट्रोल हुए अक्षय कुमार पीवी सिंधू की बायोपिक में उनके कोच का किरदार निभा सकते हैं अक्षय कुमार

भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधू (PV Sindhu) ने बीते रविवार को विश्व चैंपिन नोजोमी ओकुहारा को हराकर विश्व टूर फाइनल्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया. पीवी सिंधू (PV Sindhu) की इस सफलता को लेकर बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने भी उन्हें बधाई दी. पीवी सिंधू की जीत के बाद ही मीडिया में यह खबर आने लगी कि बॉलीवुड में उनकी बायोपिक बनाई जाएगी, जिसमें अक्षय कुमार (Akshay Kumar) उनके कोच पुलेला गोपीचंद की भूमिका अदा करेंगे. हालांकि, इस बात को लेकर अधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं दी गई है. लेकिन अक्षय कुमार की इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक बन रहा है. कहीं यूजर अक्षय कुमार पर बने मीम्स शेयर कर रहे हैं तो कहीं ट्वीट कर उन पर निशाना साध रहे हैं.

कपूर खानदान में अब नहीं मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी, रणधीर कपूर ने बताई ये वजह

Bas life mein kuch aisa karna hai ke uske upar Akshay Kumar movie bana de. — Pranav Sapra (@pranavsapra) August 26, 2019

रियलिटी शो में मस्ती कर रहा था ये टीवी स्टार, तभी आ गई मम्मी और शुरू कर दी डंडे से पिटाई- देखें Video

Akshay Kumar getting ready for his new Biopic on #PVSindhupic.twitter.com/J0p8VYb9sF — OM Rajpurohit (@omrajguru) August 26, 2019

तीसरे हफ्ते भी जारी है 'मिशन मंगल' का धमाका, कमाए इतने करोड़

KBC 11 Written Update: संघर्ष भरे जीवन के बावजूद रंजीत कुमार ने इस तरह पूरे किये सपने, जीते इतने रुपये

If women in India achieves something by her own merit, #AkshayKumar gets a movie. It's like these women work to employ this man. — Arya Suresh (@thecuriouself) August 30, 2019



अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की इस खबर को लेकर सोशल मीडिया यूजर ने उनपर निशाना साधा और ट्वीट किया, "अगर भारत की कोई महिला अपनी योग्यता से कुछ हासिल करती हैं तो अक्षय कुमार को फिल्म मिल जाती है. ऐसा लग रहा है जैसे ये महिलाएं ही अक्षय कुमार को काम देती हों." वहीं, दूसरे यूजर ने अक्षय कुमार के लिए ट्वीट करते हुए लिखा, "जाहिर तौर पर हर सफल भारतीय महिला के पीछे अक्षय कुमार की फिल्म है क्या?"

इस एक्ट्रेस ने 'कास्टिंग काउच' पर दिया जवाब, कहा- फिल्में करती हूं इसका मतलब यह नहीं...

Apparently behind every successful Indian woman is an #AkshayKumar movie pic.twitter.com/WyJiYE0jlT — Ruchita Rambles (@DarRuchita) August 30, 2019

वरुण धवन और अभिषेक बच्चन ने सचिन तेंडुलकर को कराई बॉलिंग, मास्टर-ब्लास्टर ने जमाए चौके-छक्के

Akshay kumar to his director on playing P.V. Sindhu in her biopic. pic.twitter.com/QwkeNdxrJB — Ish Chandock (@hmmmhater) August 30, 2019

जायरा वसीम की आखिरी फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज, इस अंदाज में दिखीं दंगल गर्ल- देखें फोटो

Breaking News :- #AkshayKumar to play of #AbdulKalam in biopic. Movie will Release in Diwali 2021.



Pic credit :- @Adesh_khiladipic.twitter.com/DVIvnh5v5t — Sir. Jong (@Bas1Kingg) August 29, 2019

पीवी सिंधू की बायोपिक में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की भूमिका की खबर आने के बाद एक सोशल मीडिया यूजर ने उनकी फोटो शेयर की, जिसमें वह बिल्कुल एपीजे अबदुल कलाम के लुक में नजर आ रहे थे. इसे शेयर करते हुए उस यूजर ने लिखा, 'अक्षय कुमार अब अब्दुल कलाम की बायोपिक में काम करेंगे. मूवी 2021 में दिवाली पर रिलीज होगी.'

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...