अक्षय कुमार ने किया पीएम नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू तो बॉलीवुड एक्टर बोले- बहुत खराब...ये सवाल तो पूछते...

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का इंटरव्यू किया है और उनका ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अक्षय कुमार ने इस इंटरव्यू को राजनीति से इतर बताया है और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़े कई सवाल पूछे हैं और उनके ऐसे जवाब मिले हैं जिनसे उनके चाहने वाले पहले से रू-ब-रू नहीं हैं. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के इस इंटरव्यू को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने रिएक्शन दे दिया है और इस इंटरव्यू को काफी खराब बताया है और कहा है कि कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने मोदीजी से यह पूछा ही नहीं कि कौन-सा देश अच्छा है?

Akshay Kumar's interview is really bad because he didn't ask Modi Ji that which country is better? Modi's India or Akshay Kumar's Canada? So I give 1* to this waste of time interview!