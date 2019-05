नागरिकता विवाद के बीच अक्षय कुमार का पुराना वीडियो हुआ वायरल, कनाडा को लेकर कही ये बात

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की कनाडा नागरिकता (Canadian Citizenship) का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. पीएम मोदी (PM Modi) के गैर पॉलिटिकल इंटरव्यू के बाद उन पर होने वाले हमले और तेज हो गए हैं. हालांकि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं लेकिन मुद्दा शांत होने के बजाय और भड़कता हुआ नजर आ रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि कनाडा (Canada) मेरा घर है और फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट लेने के बाद मैं यहीं आकर बस जाउंगा. उनके इस बयान को तारिक अनवर नाम के ट्विटर यूजर ने शेयर किया है. इस वीडियो को अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के उसी बयान के जवाब में शेयर किया गया है जहां उन्होंने नागरिकता विवाद पर अपना जवाब ट्विटर पर दिया था.

"Toronto is my home, after I retire from this industry I will settle in Canada" pic.twitter.com/Ypet1U0oBJ