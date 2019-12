अक्षय कुमार की 'पृथ्वीराज' ने शूटिंग शूरू होने से पहले ही बनाया ये खास रिकॉर्ड, हो जाएंगे हैरान

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अब जल्द ही 'पृथ्वीराज' (Prithviraj) फिल्म के जरिए बॉलीवुड में धमाल मचाने वाले हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर (Manushi Chhillar) भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं. अक्षय कुमार की यह फिल्म 'यशराज फिल्म्स' (YRF Films) के बैनर तले बनाई जा रही है, जो अब तक की सबसे बड़ी पीरियड फिल्म होगी. पृथ्वीराज वाईआरएफ की पहली ऐतिहासिक फिल्म है और ऐसे में निर्माता इसे स्क्रीन पर अब तक देखी गई सबसे भव्य फिल्मों में से एक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना नहीं चाह रहे हैं. खास यह है कि इस ऐतिहासिक फिल्म की शूटिंग के लिए 35 भव्य सेटों का निर्माण किया जा रहा है, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है.

Elated to share about my 1st historical film on my birthday!Humbled to have the opportunity to play a hero I look up to for his valor & values- Samrat Prithviraj Chauhan in one of my biggest films #Prithviraj.

Producer @yrf,director #DrChandraprakashDwivedi, releasing Diwali 2020 pic.twitter.com/Q2nD5KE3KR