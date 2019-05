अक्षय कुमार ने अपनी नागरिकता को लेकर किया खुलासा, बोले- मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट लेकिन...

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के लोकसभा चुनाव 2019 (Elections 2019) में वोट नहीं देने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा हुआ था. फिर जब अक्षय कुमार से इस बारे मे पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से कन्नी काट ली थी. हालांकि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. अब अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपनी सिटीजनशिप को लेकर खुलासा कर दिया है और न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) को बताया है कि उनके पास कैनेडियन पासपोर्ट है और वे पिछले सात साल से कनाडा नहीं गए हैं.

Akshay Kumar: Really don't understand unwarranted interest&negativity about my citizenship.I have never hidden or denied that I hold a Canadian passport. It is also equally true that I have not visited Canada in the last seven years. I work in India, and pay all my taxes in India pic.twitter.com/n1HqAsm1EL