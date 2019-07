वीर जवानों ने शेयर किया रोंगटे खड़े कर देने वाला मैसेज, वीडियो देख अक्षय कुमार ने भी किया सैल्यूट

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए कई बार वह ऐसे मेसेज या पोस्ट शेयर करते हैं जो किसी को भी भावुक कर सकते हैं. हाल ही में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने देश के वीर जवानों का एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. दरअसल, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए शेयर हुए इस वीडियो में सुरक्षा बलों के कुछ जवानों ने एक मैसेज शेयर किया है. इसमें उन्होंने कहा, "देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या सौ लाल तेरे रखवाले हैं." वीडियो में सुरक्षाबल के जवानों का जज्बा और उनके चेहरे पर आई मुस्कान देखने लायक है. उनका यह वीडियो न केवल उनके साहस को बल्कि देश के लिए उनके प्यार को भी बयां करता है.

Super 30 Box Office Collection Day 14: ऋतिक रोशन की फिल्म का धाकड़ प्रदर्शन दूसरे हफ्ते भी रहा जारी, कमाए इतने करोड़

Came across this heart-warming video which made my day. When your small tribute reaches the people it's meant for...what more can you ask for? A million salutes to our #BharatKeVeerpic.twitter.com/MerfaGlsQk