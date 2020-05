अक्षय कुमार ने लॉकडाउन के बीच की विज्ञापन की शूटिंग, Photo शेयर कर एक्टर बोले- जब लोग घर पर बैठे हैं तब...

देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण लॉकडाउन (Lockdown) का चौथा चरण जारी है. ऐसे में कुछ जगहों पर एहतियात बरतते हुए लोगों को छूट भी दे दी गई है. बता दें, लॉकडाउन का यह चरण 31 मई तक जारी रहेगा. इसी बीच जब हर कोई अपने घरों में कैद है और कोरोनावायरस (Covid 19) से अपनी-अपनी जंग लड़ रहे हैं, वहीं एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) विज्ञापन की शूटिंग करते नजर आए. जिसकी फोटो बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्टर को शूट करते हुए साफ देखा जा सकता है.

Akshay Kumar is always in hurry for everything. When people are sitting at home, he is shooting for a government advertisement. pic.twitter.com/4w1TtbmcMY