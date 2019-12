समुद्र किनारे 'दीवानों' की तरह गाना गाते नजर आए अक्षय कुमार, Video हुआ वायरल

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस वीडियो में फिल्म इंडस्ट्री के खिलाड़ी कुमार 'दीवानों' की तरह समुद्र किनारे झूमते और गाना गाते नजर आ रहे हैं. अक्षय कुमार (Akshay Kumar Video) के इस वीडियो को देख हर कोई हैरान है. एक्टर के इस अंदाज पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं. इस वीडियो को खुद अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अक्षय कुमार अपनी फिल्म 'गुड न्यूज (Good Newwz)' के सॉन्ग 'दिल ना जानेया (Dil Na Jaaneya)' सॉन्ग पर समुद्र किनारे मस्ती में झूम रहे हैं. उनका इस तरह एंजॉय करना बनता भी है क्योंकि उनकी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जोरदार रिस्पॉन्स जो मिल रहा है.

अमिताभ बच्चन को मिला 'दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड' तो CAA-NRC पर चुप्पी को लेकर Twitter पर हुए ट्रोल

What a view and what a song! As you can see, #DilNaJaaneya from Good Newwz is music to my ears quite literally ???? Totally tripping over it. #ArijitSingh and @lauvsongs, take a bow #OnLooppic.twitter.com/EDvNrCR6Gx