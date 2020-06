अक्षय कुमार पर लगा उनकी बहन और बच्चों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट बुक करने का आरोप, तो एक्टर का यूं आया रिएक्शन...

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) कोरोना (Coronavirus) के समय भी काफी सुर्खियों में हैं. कभी एक्टर कोरोना से प्रभावित लोगों को दान देने के लिए सुर्खियों में आ जाते हैं, तो कभी जनता को जागरूक करने के लिए अपने वीडियो पोस्ट करते हैं. अब हाल ही में एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar Twitter) पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी बहन और उनके दो बच्चों के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट बुक की है. अब इस पर अक्षय कुमार का रिएक्शन आया है. अक्षय कुमार ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और साथ ही एक्टर ने झूठी खबर फैलाने वाले पर लीगल एक्शन लेने की बात भी कही है.

This news about me booking a charter flight for my sister and her two kids is FAKE from start to end.She has not travelled anywhere since the lockdown and she has only one child!Contemplating legal action,enough of putting up with false, concocted reports! https://t.co/iViBGW5cmE