#ToiletEkPremKatha slackens its pace on Mon in China... Although the decline is 45.96% on Mon [vis-à-vis Fri], a higher number would’ve ensured a strong Week 1 total...

Fri $ 2.35 mn

Sat $ 3.56 mn

Sun $ 3.18 mn

Mon $ 1.27 mn

Total: $ 10.36 mn [₹ 69.91 cr]