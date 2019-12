अक्षय कुमार ने जामिया के छात्रों का ट्वीट लाइक करने पर दी सफाई, तो सोशल मीडिया पर बुरी तरह हुए ट्रोल

खास बातें अक्षय कुमार ने जामिया के छात्रों को लेकर किया ट्वीट जामिया के छात्रों का ट्वीट करने पर दी थी सफाई अब ट्रोल हो रहे हैं अक्षय कुमार

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) का विरोध कर रहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों को लेकर एक ट्वीट किया था. इस ट्वीट में एक्टर ने कहा कि वह इस तरह की किसी भी गतिविधि का सपोर्ट नहीं कर रहे. अक्षय कुमार ने जामिया के छात्रों को लेकर ट्वीट करते हुए कहा, 'यह ट्वीट जामिया मिल्लिया (Jamia Millia Islamia) के छात्रों के ट्वीट को 'लाइक' करने को लेकर है, यह गलती से हुआ था. मैं स्क्रॉल कर रहा था और गलती से बटन दब गया, जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने इस अनलाइक कर दिया. मैं किसी भी तरह से इस तरह की गतिविधियों का समर्थन नहीं करता हूं.' इसी ट्वीट को लेकर अक्षय कुमार ट्विटर पर ट्रोल हो गए हैं और #BoycottCanadianKumar हैशडैग ट्रेंड कर रहा है.

Regarding the ‘like' on the tweet of Jamia Milia students, it was by mistake. I was scrolling and accidentally it must have been pressed and when I realised I immediately unliked it as In no way do I support such acts. — Akshay Kumar (@akshaykumar) December 16, 2019

Videshiyon ka toh kaam hai desh mein aag lagana. Shame on this Canadian. — Kapil (@kapsology) December 16, 2019

Canadian Kumar is not bonafied Indian citizen. @mrsfunnybones you failed in containing his bigotry which is so naked and can be seen by everyone.



Take a pledge to never see his movie.#BoycottCanadianKumarhttps://t.co/ppzp0mgPyX — Wabi Sabi جاوید (@ryder_bey) December 16, 2019



अपने इस ट्वीट को लेकर अब अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ट्विटर पर खूब ट्रोल हो रहे हैं. कोई अक्षय की नागरिकता को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहा है, तो कोई उन्हें एक्सीडेंटल राष्ट्रवादी बता रहा है. अक्षय कुमार का यह ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया है. बता दें, अक्षय कुमार के इस ट्वीट के बाद से ही ट्विटर पर हैशटैग बॉयकाट कैनेडियन कुमार (#BoycottCanadianKumar) ट्रेंड कर रहा है.

The Accidental Nationalist... — Roshan Rai (@TheRoshanRai) December 16, 2019

Boycott hate monger @akshaykumar for endorsing brutality and violence against the students. #BoycottCanadianKumarpic.twitter.com/Px8UuL8PCu — St. Sinner (@retheeshraj10) December 16, 2019

He made Good newwz which is against our Indian Culture.. Boycott that movie too. ????#BoycottCanadianKumar — Unknown | ???????? (@unknown_Akr) December 16, 2019



बता दें कि बीते दिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) में पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. हालांकि, पुलिस ने छात्रों पर गोलियां चलाने की बात से साफ इनकार किया है. सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें विश्वविद्यालय के बाथरूम में घायल छात्र, और लहुलुहान हालत में छात्र दिखाई दे रहे हैं. लेकिन, वहीं दिल्ली पुलिस ने झड़पों के दौरान किसी के हताहत होने की खबरों से इनकार किया है.

