अक्षय कुमार ने किसान आंदोलन को लेकर किया Tweet, बोले- किसान हमारे देश का अहम हिस्सा...

अमेरिकी सिंगर रिहाना (Rihanna) के किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करने के बाद से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है. मिया खलीफा और ग्रेटा थनबर्थ ने भी किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है, जिसके बाद से लागातर सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सेलेब्स के रिएक्शन आ रहे हैं. वहीं, हाल ही में एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है. दरअसल, भारत सरकार ने कृषि कानून के हो रहे विरोध को लेकर अपना बयान जारी किया है. जिसकी फोटो अक्षय कुमार (Akshay Kumar Twitter) ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की.

Farmers constitute an extremely important part of our country. And the efforts being undertaken to resolve their issues are evident. Let's support an amicable resolution, rather than paying attention to anyone creating differences. ????????#IndiaTogether#IndiaAgainstPropagandahttps://t.co/LgAn6tIwWp