टाइम स्क्वायर के बिलबोर्ड पर लगी भगवान राम की तस्वीर तो अक्षय कुमार बोले- इस साल दिवाली जल्दी आ गई...

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का टाइम स्क्वायर को लेकर किया गया यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, साथ ही फैंस इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. उन्होंने लिखा, "दिवाली इस साल जल्दी आ गई. एक ऐतिहासिक दिन. जय सिया राम." समाचार एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के अनुसार, भगवान राम का सबसे बड़ा हाई-डेफिनिशन डिजिटल डिस्प्ले टाइम्स स्क्वायर पर लगाया गया. माना जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे महंगे डिजिटल होर्डिंग में से एक है, जिसे टाइम्स स्क्वायर पर लगाया गया है.

