सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में दिए CBI जांच के आदेश, तो अक्षय कुमार बोले- हमेशा सत्य की जीत...

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के अलावा, अनुपम खेर (Anupam Kher) ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना की है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "जय हो..जय हो.. जय हो." वहीं, एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) ने ट्वीट करते हुए लिखा, "पिछले 2 महीने काफी बैचेनी से भरे हुए थे, साथ में सबकुछ काफी धुंधला था. सुप्रीम कोर्ट के सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच के आदेश से उम्मीद की करण दिखी है कि अब सच्चाई की आखिरकार जीत होगी."

Last 2months have been extremely restless with everything being so blurry. Supreme Court's order to let the CBI investigate Sushant's case is a ray of hope that the truth will finally shine???????????? Lets all have faith, stop speculating & let the CBI do their work now!???????? #CBIForSSR ✊????