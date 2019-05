इस बॉलीवुड एक्टर के सपोर्ट में उतरे केंद्रीय मंत्री, लिखा- आपने जो किया इतिहास उसका गवाह

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) नागरिकता विवाद (Citizenship Row) थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. उनकी नागरिकता को लेकर खुद बॉलीवुड (Bollywood) से कई आवाजें आ चुकी हैं. जिसके बाद अक्षय कुमार (Akhsay Kuamr) को अपनी नागरिकता पर सफाई भी देनी पड़ी थी. अब उनके समर्थन में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) आए हैं. किरण रिजिजू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) जी आपके देशप्रेम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है. आपकी कोशिशें हमेशा हमारे देश के सैन्य बलों के लिए प्रेरणादायीं होती हैं. किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) ने लिखा कि जिस तरीके से आपने भारत के वीर (Bharat Ke Veer) कार्यक्रम के द्वारा शहीदों के परिवार वालों के लिए जो राशि जुटाई है, वह इतिहास में हमेशा हिंदुस्तान प्रेमियों के एक शानदार उदाहरण रहेगा.

Dear @akshaykumar ji, no one can question your patriotism. Your motivation to our Armed Forces personnel and the way you generated funds for our martyrs through #BharatKeVeer programme will remain an example for every patriotic Indian. https://t.co/RdFl2oyKhF

हालांकि किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) ने यह ट्वीट 3 मई को किया था लेकिन अक्षय कुमार (Akhsay Kuamr) ने इसे देखा नहीं था. किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) के इस ट्वीट पर अक्षय कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि आपके समर्थन के लिए धन्यवाद सर और आपकी टिप्पणी पर देरी से प्रतिक्रिय़ा के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं. अक्षय कुमार ने लिखा कि आपके शब्दों के लिए मैं आभारी हूं. भारत के वीर कार्यक्रम के लिए मेरी प्रतिबद्धता के लिए आप निश्चिंत रहें. भारतीय सेना इसी दृढंता के साथ जुटी रहेगी, चाहें परिस्थितियां कुछ भी हो जाएं.

Thank you so much @KirenRijiju Sir, and I apologise for the delayed response. I am grateful for your kind words. Please be assured, my commitment to #BharatKeVeer and to the Indian armed forces would remain steady, no matter what ???????? https://t.co/W1298prsEQ