वाजिद खान का 42 वर्ष की उम्र में निधन तो अक्षय कुमार बोले- हैरान और दुखी हूं...'राउडी राठौर' में किया था साथ काम

वाजिद खान (Wajid Khan) के निधन पर शोक जताते हुए अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने ट्वीट किया और लिखा, "वाजिद खान के असामयिक निधन के बारे में सुनकर हैरान और दुखी हूं. प्रतिभाशाली और हमेशा मुस्कुराते थे, बहुत जल्दी चले गए. इस मुश्किल घड़ी में भगवान उनके परिवार को शक्ति दे." बता दें कि वाजिद खान ने अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म राउडी राठौर के कई गाने कंपोज किये थे. उनके निधन पर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, मीरा चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, अरमान मलिक, वरुण धवन और कई बॉलीवुड सितारों ने ट्वीट कर शोक जताया है.

shocked hearing this news @wajidkhan7 bhai was extremely close to me and my family. He was one of the most positive people to be around. We will miss u Wajid bhai thank u for the music ???? pic.twitter.com/jW2C2ooZ3P