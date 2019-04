अक्षय कुमार ने करीना कपूर और दिलजीत दोसांझ के साथ यूं की मस्ती, Video हो गया वायरल

बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपनी आगामी फिल्म 'गुड न्यूज' (Good News) की शूटिंग में व्यस्त हैं. इस फिल्म में उनके अलावा दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh), करीना कपूर (Kareena Kapoor) और कियारा आडवाणी (Kiara Adwani) भी हैं. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपने को-स्टार्स के साथ नजर आ रहे हैं. सभी कलाकार एंबुलेंस के सायरन की आवाज निकाल रहे हैं. अक्षय और उनके को-स्टार्स का यह वीडियो खूब देखा जा रहा है.

इस बॉलीवुड एक्टर ने कपिल देव की बायोपिक का उड़ाया मजाक, बोले- लोग इसमें देखेंगे क्या?

Practicing the sound of #GoodNews arriving until then it's a wrap Due date 6th September, 2019!#KareenaKapoorKhan@diljitdosanjh@Advani_Kiara@karanjohar@apoorvamehta18@raj_a_mehta@DharmaMovies#CapeOfGoodFilmspic.twitter.com/YxEfoZOx0T