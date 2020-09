अक्षय कुमार ने 'डॉटर्स डे' पर बेटी नितारा के साथ शेयर की तस्वीर, बोले- तुम मेरे लिए परफेक्ट की परिभाषा हो...

पूरी दुनिया आज 'डॉटर्स डे (Daughter's Day 2020)' सेलिब्रेट कर रही है. बेटियां हर घर की शान होती हैं. मां से ज्यादा पिता की जान होती है. बेटी मां-बाप से चाहे कितनी भी दूर हो, लेकिन उनकी फिक्र करना वह कभी नहीं छोड़ती. बेटी मां से ज्यादा पिता की लाडली होती है. 'डॉटर्स डे (Daughter's Day)' के मौके पर बॉलीवुड सितारे अपनी लाडलियों को विश कर रहे हैं. हाल ही में एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपने ट्विटर हैंडल से बेटी नितारा (Nitara Kumar) के साथ फोटो शेयर किया है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने नितारा को बधाई दी है.

You are my definition of perfect! And I love you so much more than just to the moon and back #HappyDaughtersDay my baby girl ???? pic.twitter.com/BZc7Zq4bbY