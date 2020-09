अक्षय कुमार ने बेटे आरव को 18वें बर्थडे पर इस खास अंदाज में किया विश, बोले- मुझ से ज्यादा हैंडसम...

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने हाल ही में अपने बेटे आरव को बर्थडे पर बिल्कुल ही खास अंदाज में विश किया है. दरअसल, आरव (Aarav Bhatia) के बर्थडे पर अक्षय ने बेटे के बचपन की फोटो साझा की है. आरव (Aarav) के 18वें जन्मदिन पर अक्षय कुमार ने ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से होली की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "विश्वास नहीं हो रहा कि यह दिन आ गया. मेरे बेटे को हैप्पी बर्थडे. तुम चाहे छोटे हो या बड़े, मैं हमेशा तुम्हें अपनी बाहों में उठाऊंगा, जब तक वह समय नहीं आ जाता कि तुम मुझे अपनी बाहों में उठाओ."

Can't believe this day has come Happy 18th Birthday to My Boy!!Big or small I will carry you in my arms until it's time for you to carry me ???? Now you're taller than me,more handsome than me, with a Heart 10 x the size of mine. The world can only benefit from you being in it pic.twitter.com/AkpqOCQOmr