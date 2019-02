अली जफर को पाकिस्तान के PM इमरान खान का सपोर्ट करना पड़ा भारी, भारतीय फैंस ने यूं निकाला गुस्सा

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले (Pulwama Attack को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान(Imran Khan) ने बीते मंगलवार को एक बयान जारी किया था. उनके इस बयान का पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर अली जफर (Ali Zafar) ने समर्थन किया था, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया और वह सोशल मीडिया (Social Media) पर ट्रोल हो गए. अली जफर (Ali Zafar) पर भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा. कुछ फैंस ने तो उन्हें दोबारा भारत ना आने की नसीहत भी दे डाली. मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने पुलवामा की घटना में पाकिस्तान का हाथ होने से इन्कार करते हुए कहा था कि बिना किसी सुबूत के पाक को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आखिर इस घटना से पाकिस्तान को क्या फायदा है. जब पाकिस्तान स्थिरता की ओर जा रहा है. जब युद्ध के कारण हजारों पाकिस्तानी मारे गए हैं. फिर ऐसी घटना से पाकिस्तान को क्या फायदा है.

Listen with an open heart and mind devoid of ego, bias or hatred. If can't, listen again after a few days in a moment of peace.#love#peace # #humanity#togetherness above all. PM Imran Khan Address To The Nation | Pulwama Attack | 19 Feb 2019 - YouTube https://t.co/wSXu5mNeeM