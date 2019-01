आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के परिवार संग मनाया नए साल का जश्न, फोटो हुई वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने रणबीर कपूर (Ranveer Kapoor) और उनके परिवार के साथ न्यूयॉर्क में नए साल का जश्न मनाया. मशहूर एक्ट्रेस नीतू सिंह कपूर (Neetu Singh) ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की जिसमें आलिया, रणबीर और उनके पिता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के साथ डिनर करती नजर आ रही हैं. इस दौरान नीतू, ऋषि की बेटी रिद्धिमा कपूर, दामाद भरत साहनी और बेटी समारा भी मौजूद रहे. ऋषि न्यूयॉर्क में इलाज करवा रहे हैं. नीतू ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. नीतू ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "नए साल की शुभकामनाएं. इस साल कोई संकल्प नहीं केवल कामनाएं. यातयात प्रदूषण कम हो. कामना है कि भविष्य में कैंसर केवल राशि चिन्ह ही हो. घृणा, गरीबी खत्म हो, प्यार और खुशियां बढ़ें और सब स्वस्थ रहें."

