आलिया भट्ट ने 9 साल की उम्र में किया था ट्राई, अब जाकर मुराद हुई पूरी...

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का एक सपना पूरा होने वाला है. और उसकी खुशी वो छुपा नहीं सकीं. उन्होंने अपनी खुशी का इजहार ट्वीट कर किया है. दरअसल, आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की यह तमन्ना थी कि वो बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) और सलमान खान (Salman Khan) के साथ काम करें. अब बॉलीवुड में 7 साल गुजारने के बाद उनकी यह तमन्ना पूरी होने जा रही है. संजय लीला भंसाली की फिल्म 'इंशाअल्लाह' (Inshallah) में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) नजर आएंगी. उनके साथ इस फिल्म में सलमान खान (Salman Khan) भी होंगे.

I was 9 when I first walked into Sanjay Leela Bhansali's office, all nervous and hoping and praying that I would be in his next film. It's been a long wait.