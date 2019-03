आलिया भट्ट को मिल गया 'बाहुबली' का साथ, बोलीं- अब और इंतजार नहीं होता...

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को 'बाहुबली (Baahubali)' का साथ मिल गया है. जी हां, यह एकदम सही है. आलिया भट्ट 'बाहुबली (Baahubali)' फेम डायरेक्ट एस.एस. राजामौली (S.S. Rajamouli) के साथ उनकी अगली फिल्म RRR में काम करने जा रही हैं. यह पहला मौका होगा जब आलिया भट्ट (Alia Bhatt) साउथ की किसी फिल्म को करेंगी. तेलुगू फिल्म RRR में सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (Junior NTR) नजर आएंगे. आलिया भट्ट ने RRR को लेकर ट्वीट किया है और बाहुबली फेम डायरेक्टर के साथ काम करने को लेकर खुशी भी जताई है. वैसे भी आलिया भट्ट का बॉलीवुड में जमकर सिक्का चल रहा है. हाल ही में उनकी फिल्म 'कलंक (Kalank)' का टीजर रिलीज हुआ है. RRR में अजय देवगन (Ajay Devgn) भी हैं.

Welcome aboard, @aliaa08 ! We are glad to have you play the female lead in our film. Happy Birthday in advance and hope you will have a wonderful journey with us..:) #RRRPressMeet #RRR @ssrajamouli @tarak9999 #RamCharan @dvvmovies @RRRMovie pic.twitter.com/iZmB8N9z9I

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने अपने ट्विटर पर इस खबर का ऐलान करते हुए लिखाः 'आज मैं बहुत ही खुश महसूस कर रही हूं. इस शानदार कास्ट और टीम के साथ इस खूबसूरत सफर की शुरुआत के लिए अब और इंतजार नहीं होता. शुक्रिया राजामौली सर, मुझे आपके डायरेक्शन में काम करने का मौका देने के लिए.' इस तरह आलिया भट्ट ने राजामौली के साथ काम करने को लेकर अपनी भावनाओं का इजहार किया है.

Today I feel truly truly grateful.. Cannot wait to begin this beautiful journey with this stellar cast and massive team.. thank you @ssrajamouli sir for giving me this opportunity to be directed by you. #RRRPressMeethttps://t.co/4LylrkDBr5