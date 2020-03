आलिया भट्ट की मॉम सोनी राजदान ने शेयर किया एयरपोर्ट का Video, बेहाल यात्री पुलिसवालों से बोले- हमें मार दो...

कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण के मद्देनजर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, हालांकि, इस कदम से कुछ यात्रियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है. हाल ही में, एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की मम्मी सोनी राजदान (Soni Razdan) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में सोनी राजदान ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) का एक वीडियो फैन्स के साथ साझा किया है. इस वीडियो में यात्री वहां मौजूद कर्मचारियों और पुलिस पर चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि वह यहां पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. साथ ही यात्री पुलिस से खुद को मारने के लिए भी कह रहे हैं.

New Delhi International airport T3 today. Now they are taking the passport of the arriving passengers and not returning them till all the tests are done. Even Indian citizens with Indian passport holders are not allowed to exit. Passengers are screaming at police to kill them. pic.twitter.com/ZpKIGfxpIk