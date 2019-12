महेश भट्ट की फोटो शेयर कर बोलीं सोनी राजदान, 'यहां भागवत गीता, क्रिसमस ट्री और या अली मदद है, अगर कोई धर्म...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की मम्मी और फिल्म निर्माता महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) की पत्नी सोनी राजदान (Soni Razdan) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं. अपने ट्वीट्स के जरिए वह अक्सर समसामयिक मुद्दों पर राय पेश करती हैं. कई बार उनके ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां भी बटोरते हैं. ऐसा ही हाल ही के उनके एक और ट्वीट को लेकर भी देखने को मिला. अपने इस ट्वीट के जरिए सोनी राजदान ने पति महेश भट्ट की एक फोटो शेयर की थी. इस फोटो में महेश भट्ट के साथ भागवत गीता, क्रिसमस ट्री और दीवार पर लगी एक तस्वीर में या अली मदद लिखा दिखाई दे रहा है. सोनी राजदान द्वारा शेयर की गई यह फोटो सबका खूब ध्यान खींच रही है.

In this frame you can see the Bhagwat Geeta, a Christmas Tree and a frame that says Ya Ali Madat. Proud to say that's my house and my dear husband reading out the preamble of the Constitution of India. My home ... My India. Any religion not seen in the frame is also welcome pic.twitter.com/GLCbmksFHa