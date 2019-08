आलिया भट्ट की मॉम सोनी राजदान ने किया ट्वीट, बोलीं- काश पीएम का भाषण कश्मीरी भी देख पाते...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) ने गुरुवार को राष्ट्र को संबधित किया. इस दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर के फैसले को ऐतिहासिक बताया. पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 (Article 370) को लेकर कहा कि हमने पूरे देश में एक ऐतिहासिक फैसला किया. आर्टिकल 370 एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग विकास से वंचित थे, वह समस्या अब दूर हो गई है. नरेंद्र मोदी की इस स्पीच को लेकर अब एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की मां सोनी राजदान (Soni Razdan) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Rousing and very positive speech by the PM. I do hope people in Kashmir were able to see it too ? @PMOIndia