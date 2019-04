आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एक दूसरे को करने जा रहे थे Kiss, और फिर हुआ कुछ ऐसा...देखें Video

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के बारे में कहा जाता है कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और हाल ही में एक अवॉर्ड शो के दौरान दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि वीडियो वायरल हो गया. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का ये वीडियो जी सिने अवार्ड्स (Zee Cine Awards) के दौरान का है. कई फैन्स क्लब ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के इस वीडियो को शेयर किया है. आलिया भट्ट को 'राजी' फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस (व्यूअर्स चॉयस) अवॉर्ड दिए जाने का ऐलान होता है तो रणबीर कपूर उन्हें Kiss करने लगते हैं तो दोनों के बीच कन्फ्यूजन हो जाती है. आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ये वीडियो सोशल मीडिया पर तूफानी अंदाज में वायरल हो रहा है. इसी पुरस्कार समारोह में रणबीर कपूर को 'संजू' के लिए बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड से से नवाजा गया है.

A post shared by Ranbir Kapoor (@ranbirfanbase) on Mar 31, 2019 at 11:10pm PDT

इस तरह आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के बीच बने इन दिलचस्प हालात को देखकर जमकर ठहाके लगे. यही नहीं, रणबीर कपूर ने पुरस्कार लेने के दौरान जो स्पीच दी, वह भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है क्योंकि रणबीर ने अपनी स्पीच में ऋषि कपूर के बारे में बात की जिनका अमेरिका में इलाज चल रहा है तो आलिया भट्ट अपने आंसू रोक नहीं पाईं.

Alia Bhatt- I love you (from stage) after winning award, while Ranbir Kapoor is all smiles#FilmfareAwards2019pic.twitter.com/UPHZFzvV5L