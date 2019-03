आलिया भट्ट ने बर्थडे पर अपनी मम्मी की फिल्म का टीजर किया लॉन्च... देखें Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भटट् (Alia Bhatt) का आज जन्मदिन है और उन्होंने इस मौके पर अपनी मां सोनी राजदान स्टारर फिल्म 'नो फादर्स इन कश्नीर' (No Fathers in Kashmir) का टीजर लॉन्च किया. सेंसर से लगभग 8 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार सोनी राजदान स्टारर नो फादर्स इन कश्मीर 5 अप्रैल को रिलीज के लिए तैयार है. रिलीज की तारीख गुरुवार ही घोषित की गई थी और अब सोनी राजदान की बेटी, बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी सोशल मीडिया (Social Media) पर फिल्म का टीजर लॉन्च किया है. आलिया भटट् (Alia Bhatt) ने बीती रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए फिल्म का टीजर लॉन्च करने की घोषणा की थी.

What a grt bday gift mum @sonirazdan gave me! The teaser of @nofathers_movie#nofathersinkashmir by India's yngest Oscar nom dirctor @ashvinkumar girl frm london meets boy frm Kashmir what a stunning pair these teens make - just can't wait to see it! Watch https://t.co/1kfagcZiF9