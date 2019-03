आलिया भट्ट ने फिल्मफेयर अवॉर्ड में रणबीर कपूर से कहा- "I Love You", वायरल हुआ Video

64वें फिल्मफेयर अवॉर्ड (64th FilmFare Awards) में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म 'राजी' (Raazi) ने धूम मचा दी. इस फिल्म ने सबसे ज्यादा अवॉर्ड (FilmFare Awards Winner List) अपने नाम किए. लेकिन इस अवॉर्ड शो का मिजाज उस समय रंगीन हो गया, जब आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) को चूम कर उन्हें 'आई लव यू' बोल खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर दिया. आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के प्यार के इजहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. शनिवार रात अवॉर्ड शो में फिल्म 'राजी' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आईं आलिया ने रणबीर को अपने लिए 'बेहद खास' बताया.

Alia Bhatt- I love you (from stage) after winning award, while Ranbir Kapoor is all smiles#FilmfareAwards2019pic.twitter.com/UPHZFzvV5L