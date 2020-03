अमेरिकी इकोनॉमिस्ट ने ताली और थाली बजाने पर साधा पीएम मोदी पर निशाना, तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- किसी ने दावा नहीं किया...

कोरोनावायरस (Coronavirus) से लड़ने के लिए रविवार को पूरे भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के आह्नवान पर शाम को पांच बजे महामारी से लड़ रहे लोगों के सम्मान में तालियां बजाईं. पीएम मोदी (PM Modi) के इस कदम से जनता में भी एकता देखने को मिली. पांच बजे सभी लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर खतरनाक वायरस (Covid 19) से लड़ रहे सेनानियों के लिए ताली, थाली, ढ़ोलक व घंटियां बजाईं. हालांकि, अब इस पर अमेरिकी इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर स्टीव हैंक (Prof. Steve Hanke) ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है. जिसका जवाब बॉलीवुड डायरेक्टर कृष्णा डीके (Krishna DK) ने भी बखूबी दिया है.

This is a different level of misinformation now! A harmless act of solidarity is just that, let it be — nobody claimed it to be a cure for anything! https://t.co/Dn5KDqS1Bq