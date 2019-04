अमित शाह ने की 'प्रेस की आजादी' की बात तो इस कॉमेडियन का बीजेपी अध्यक्ष पर यूं आया कमेंट

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने प्रेस की आजादी को लेकर ट्वीट किया तो स्टैंडअप कॉमेडियन और सोशल मीडिया पर लोकप्रिय कुणाल कामरा ने उन्हें जवाब दिया. कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) को अपने तीखे व्यंग्य की कारण पहचाना जाता है, और वह चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या किसी भी पार्टी का नेता हो, सोशल मीडिया पर उसकी टांग खींचने से बाज नहीं आते हैं. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने 3 अप्रैल को एक ट्वीट किया था और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर आत्मचिंतन की सलाह दी थी. अमित शाह के उसी ट्वीट पर कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने ट्वीट किया है. वैसे भी लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) को लेकर माहौल काफी सरगर्मियों भरा है.

Bhojpuri Cinema: पवन सिंह ने निधि झा से कहा 'फंस जाओगी जान' तो वायरल हुआ धमाकेदार Video

बीजेपी (BJP) अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया थाः 'आपातकाल के वक्त अखबारों और दूरदर्शन पर ताले लगाने वाली कांग्रेस फिर से आपातकाल के हालत पैदा करना चाहती है लेकिन मैं मीडिया को विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा ऐसा नहीं होने देगी. भाजपा प्रेस की स्वतंत्रता की पक्षधर है. मैं अभी भी राहुल गांधी से अपील करूंगा कि वो इस पर आत्मचिंतन करें.'

Cutie @AmitShah speaking on press freedom is like a Snake giving a tedx on how poisonious his own venom is... https://t.co/zrZGgvBevn