अमित शाह ने कहा 'बुद्ध, हिंदू और सिखों' को छोड़ सभी घुसपैठियें होंगे देश से बाहर तो बॉलीवुड बोला- नफरत की राजनीति...

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने साफ-साफ कह दिया है कि उनका पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि पूरे देश में एनआरसी को लागू किया जाए. अमित शाह का कहना है कि इस देश से बुद्ध, हिंदू और सिखों को छोड़ सभी घुसपैठियों को निकाल बाहर किया जाएगा. अमित शाह (Amit Shah) एक रैली को संबोधित कर रहे थे. अमित शाह के इस बयान पर बॉलीवुड से कड़ा रिएक्शन आया है. बॉलीवुड एक्ट्रेस और डायरेक्टर पूजा भट्ट (Pooja Bhatt), सोनी राजदान (Soni Razdan) और ओनिर (Onir) ने अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल पर इस पर रिएक्शन दिया है. लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के पहले चरण के मतदान आज हुए हैं.

We will ensure implementation of NRC in the entire country. We will remove every single infiltrator from the country, except Buddha, Hindus and Sikhs: Shri @AmitShah #NaMoForNewIndia

पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने अमित शाह (Amit Shah) के इस बयान पर रिएक्शन देते हुए ट्वीट किया हैः 'अगर यह सांप्रदायिक नहीं है तो मैं नहीं जानती यह क्या है. अगर यह बंटवारे का भय पैदा करना नहीं है तो मैं नहीं जानती यह क्या है. अगर यह नफरत की राजनीति नहीं है तो मैं नहीं जानती यह क्या है. क्या यही भारत है? या धर्मनिरपेक्ष भारत के विचार को हाईजैक कर लिया गया है?'

If this is not communal I don't know what is. If this is not an appalling display of division I don't know what is. If this is not the politics of hate I don't know what is. Is this India? Or is the very idea of secular India being hi-jacked? pic.twitter.com/Ccol9ip4ha