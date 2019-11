अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में पूरे किये 50 साल, तो अभिषेक बच्चन बोले- बेटा होने के नाते ही नहीं...

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को बॉलीवुड में रहते हुए पचास साल पूरे हो गए हैं. एंग्री यंग मैन के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले अमिताभ बच्चन ने सन् 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से बॉलीवुड में अपना कदम रखा था. हालांकि, उनकी यह यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी. लेकिन अमिताभ बच्चन ने जंजीर, शोले और दीवार जैसी फिल्मों से सबका दिल जीत लिया. आज भी बिग बी (Big B) अपने किरदार से फैंस को खुश करने में कामयाब होते हैं. बॉलीवुड में उनके 50 साल पूरे होने पर उन्हें चारों तरफ से खूब बधाइयां मिल रही हैं. इस खास मौके पर खुद उनके बेटे और बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने भी बिग बी के लिए ट्वीट किया है.

Not just as a son, but as an actor and a fan... We are all blessed to witness greatness!

There is so much to admire, to learn and even more to appreciate. Several generations of cinema lovers get to say we lived in the times of BACHCHAN!!! pic.twitter.com/TQAJY3Hrfw