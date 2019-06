आंखों पर मोटा चश्मा और लंबी दाढ़ी, अमिताभ बच्चन को पहचानना हुआ मुश्किल...देखें Photo

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों लगातार अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं. अमिताभ बच्चन जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' और 'गुलाबो-सिताबो' के जरिए पर्दे पर धमाल मचाते दिखाई देंगे. फिल्म 'गुलाबो-सिताबो' (Gulabo Sitabo) में बिग-बी बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushman Khurana) के साथ लीड रोल में हैं. हाल ही में फिल्म में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का लुक सामने आया है. अपने फर्स्ट लुक में अमिताभ बच्चन बहुत ही दिलचस्प लुक में नजर आ रहे हैं. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को पहचानना भी मुश्किल हो रहा है. अमिताभ बच्चन के इस लुक को देखकर लग रहा है कि फिल्म 'गुलाबो-सिताबो' (Gulabo Sitabo) में उनका किरदार सबसे अलग और जबरदस्त होने वाला है.

Unveiling Amitabh Bachchan's quirky character look from #GulaboSitabo... Costars Ayushmann Khurrana... Directed by Shoojit Sircar... 24 April 2020 release. pic.twitter.com/Tg2V678xSu