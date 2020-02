अमिताभ बच्चन का ट्वीट हुआ वायरल, लिखा- 'एक उत्कृष्ट बुद्धिमान व्यक्ति वो, जो ढोंग करे...'

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग में व्यस्त है. लेकिन इसके साथ-साथ वो ट्विटर पर भी खासे एक्टिव हैं. उनके ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया है, जो खूब ध्यान खींच रहा है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने लिखा: "एक उत्कृष्ट बुद्धिमान व्यक्ति वो, जो ढोंग करे की वो मूर्ख है, उस व्यक्ति के सामने, जो ढोंग करे की वो बुद्धिमान है- अब." अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर फैन्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं.

T 3454 - "A truly intelligent person is a one who can pretend to be a fool in front of a fool who pretends to be intelligent." ~ Ef b



