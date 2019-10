अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन की फोटो शेयर कर किया मजाक, Tweet हो गया वायरल

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. अपनी फोटो और वीडियो साझा करने के अलावा बिग बी अकसर कविताएं भी साझा करते हैं. लेकिन हाल ही में अमिताभ बच्चन ने एक्ट्रेस और अपनी पत्नी जया बच्चन (Jaya Bachchan) की फोटो साझा की. लेकिन बिगबी ने जया बच्चन की फोटो काफी मजेदार अंदाज में पोस्ट की, जिससे फोटो ने सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींचा. फोटो को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन ने मजाक भी किया, जिस पर उनके फैंस खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

T 3520 - .. the better half .. !! quite obviously the other half is irrelevant .. and therefore unseen pic.twitter.com/0Fivuw5cwY

अमिताभ (Amitabh Bachchan) बच्चन ने जया बच्चन (Jaya Bachchan) की फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा, 'द बेटर हाफ, वैसे यह बात सही है, क्योंकि दूसरे हाफ अप्रासंगिक है और इसलिए वह नजर भी नहीं आ रहा है.' इससे पहले भी अमिताभ बच्चन ने अपनी कई फोटो सोशल मीडिया पर साझा की. अमिताभ बच्चन की एक फोटो में वह अपने सभी फैंस से मिलते नजर आ रहे हैं. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "ऐसा प्यार, जिसे बदला नहीं जा सकता." इस फोटो को देखकर लग रहा है मानो बिगबी की एक झलक पाने के लिए लोग काफी उतावले हों.

T 3518 - Irreplaceable love .. the kindness of all , the affection in reciprocation .. but never enough to equal what they do .. pic.twitter.com/7cFWOPouhL