अमिताभ बच्चन ने ‘टपोरी’ भाषा में टीम इंडिया के लिए कहा कुछ ऐसा, यूं आया फैंस का रिएक्शन

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के कितने बड़े फैन हैं यह बात किसी से छुपी नहीं है. भारतीय क्रिकेट टीम जब भी मैच जीतती है या फिर कोई खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करता है तो महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने खास अंदाज में उसकी प्रशंसा जरुर करते हैं. भारतीय टीम विराट कोहली की अगुवाई में इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में जीत के मुहाने पर खड़ी है. ऐसे में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने फिर अपने खास अंदाज में टीम इंडिया (Team India) की तारीफ की और ऑस्ट्रेलियाई टीम की जमकर खबर ली. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने विराट की टीम का तारीफ में कहा, “वेल डन विराट और टीम इंडिया. ठोक दिया कंगारू को... बुमराह तूने तो गुमराह कर दिया इन ऑस्ट्रेलियाई को...और यार कंगारू तू न पंगा मत लिया कर भारत से. जिस दिन हमारी खोपड़ी सटकली, यही हश्र होगा.”

T 3041 - AAAHAHAAAAAAAA !!!! Well done Virat and team India .. ठोक दिया कंगारू को .. Bumrah तूने तो गुमराह कर दिया इन Aussies को .. और यार Kangaroo, तू न , पंगा मत लिया कर भारत से । जिस दिन हमारी खोपड़ी सटकली , यही हषर होगा !!