अमिताभ बच्चन ने Corona पर दिए जा रहे ज्ञान को किया शेयर, लिखा- अमावस्या के दिन, चांद 'रेवती नक्षत्र' में, जिससे...

कोरोनावायरस (Coronavirus) जहां दिन-ब-दिन जनता के बीच फैलता जा रहा है. वहीं, पीएम मोदी (PM Modi) ने रविवार यानी 22 मार्च को जनता को संबोधित करते हुए उनसे 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' की अपील की. पीएम मोदी का अपील का असर देशभर में देखने को मिला. जनता के साथ-साथ सेलेब्रिटीज ने भी इस मुहीम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. हालांकि, अब बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने 22 मार्च के कोरोनावायरस (Covid 19) पर पड़ने वाले ज्योतिष प्रभाव को लेकर दिए जा रहे ज्ञान को अपने ट्विटर एकाउंट पर शेयर किया है. अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट को खूब पढ़ा जा रहा है.

T 3479 - AN OPINION GIVEN :

5 pm ; 22nd Mar, “amavasya” , darkest day of month; virus, bacteria evil force at max potential & power !

Clapping shankh vibrations reduce/ destroy virus potency

Moon passing to new ‘nakshatra' Revati.

Cumulative vibration betters blood circulation pic.twitter.com/teECfXCrjg