दिवाली पर हरिवंश राय बच्चन की मूर्ति के आगे विदेश में लोगों ने जलाया दिया, तो अमिताभ बच्चन का यूं आया रिएक्शन

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी बेहद ही खास अंदाज में दिवाली सेलिब्रेट की. इस दौरान उन्होंने फैन्स को ट्विटर पर विश भी किया. हालांकि, अमिताभ बच्चन अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गए. दरअसल, अपने ट्वीट में फिल्म इंडस्ट्री के मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन (Harivansh Rai Bachchan) की मूर्ति का फोटो शेयर किया. इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि दिवाली के मौके पर पोलैंड में उनके पिता की मूर्ति के पास लोगों ने दिया जलाया है.

T 3721 - .. they honour Babuji by placing a 'diya' for Deepavali

at his statue in Wroclaw , Poland .. an honour a pride ..pic.twitter.com/3Wb4So6IyZ