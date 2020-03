हर्षदीर कौर की 'गुरुवाणी' सुन अमिताभ बच्चन को आई मां की याद, बोले- 'वो मुझे इलाबाद से दिल्ली...'देखें Video

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) बॉलीवुड के उन सितारों में से हैं , जो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. उनके ट्वीट को फैन्स खूब पसंद करते हैं. अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड सिंगर हर्षदीर कौर (Harshdeep Kaur) का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो 'गुरुवाणी' गा रही हैं. हर्षदीर कौर के इस वीडियो को देख अमिताभ बच्चन को अपनी मां की याद आ गई. उन्होंने अपने ट्वीट में ये बातें कही हैं. हर्षदीर कौर को इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो 'ताती वाओ ना लगाई' (Taati Vaao Na Lagai) 'गुरुवाणी रिकॉर्ड कर रही हैं.

Thank you so much Harshdeep ji .. brought back memories of my Mother, who sang this to me throughout my early years .. and when we shifted from Allahabad to Delhi, she drove herself with my brother and me in our car from Allahabad to Delhi , just reciting 'taati vaao na lagai .." https://t.co/n9i3SSAnwK