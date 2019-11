अमिताभ बच्चन बोले- 'स्वर्ग से आए स्टेथेस्कोप पहने दूतों ने चेतावनी दी है, लेकिन फिर भी काम जारी रखूंगा'

बॉलीवुड के सर्वाधिक व्यस्ततम अभिनेताओं में से एक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने गुरुवार को अपने प्रशसंकों के साथ अपनी सेहत संबंधी जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि चिकित्सकों ने उन्हें सलाह दी है कि वह कुछ वक्त के लिए काम से दूरी बना लें. अमिताभ बच्चन Amitabh Bachchan) ने हिंदी सिनेमा में 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं. अमिताभ बच्चन Amitabh Bachchan) की पहली फिल्म ‘सात हिंदुस्तानी' सात नवंबर 1969 को रिलीज हुई थी.

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने घर जलसा में चिकित्सकों के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा की. इसके अलावा और भी कई तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की. साथ में उन्होंने लिखा कि ‘‘स्वर्ग से आए स्टेथेस्कोप पहने दूतों' ने उन्हें चेतावनी तो दी है लेकिन वह काम जारी रखेंगे. यह जानकारी उन्होंने अपने आधिकारिक ब्लॉग पर दी. इसी वर्ष अक्टूबर में, किसी भी कलाकार को दिए जाने वाले भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए उनके नाम की घोषणा हुई थी.

T 3541 - .. the claustrophobic sound inside the 'tube' be of such magnitude that the elements that gave those indications of illness, themselves perish in the volume of thought that has prevailed ..

saying from recent experience ..