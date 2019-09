Dadasaheb Phalke Award: बॉलीवुड के महानायक Amitabh Bachchan को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार (Dadasaheb Phalke Award) से सम्मानित किया जाएगा. सूचना और प्रसारण मंत्री ने यह जानकारी दी है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आम राय से अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का नाम चुना गया है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, 'महानायक अमिताभ बच्चन जिन्होंने 2 पीढ़ियों के लिए मनोरंजन और प्रेरणा दी है, उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए सर्वसम्मति से चुना गया है. पूरा देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय खुश है. उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं.'

