लद्दाख की बच्ची ने क्यूट अंदाज में गाया 'वंदे मातरम' तो अमिताभ बच्चन ने वीडियो पोस्ट कर कही ये बात

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों 'कौन बनेगा करोड़पति' में खूब धूम मचा रहे हैं. शो में कंटेस्टेंट्स से सवाल पूछने के साथ ही अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) उनसे ढेर सारी बातें भी करते हैं. इन सबसे अलग सीनियर बच्चन सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं. रोजाना दमदार वीडियो और फोटो शेयर कर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) फैंस के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं. हाल ही में एक बार फिर उन्होंने ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसने देखते ही देखते लोगों का खूब ध्यान खींचा है. इस वीडियो में लद्दाख की एक बच्ची बड़े ही शानदार तरीके से राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' गाती नजर आ रही है.

वीडियो में लद्दाख की यह नन्ही बच्ची मशहूर सिंगर ए.आर. रहमान का गाना गाती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में इसे ऐसे देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया. इसे साझा करते हुए उन्होंने लिखा, "वंदे मातरम." उनका इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं, इसके साथ ही यह सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

