Viral Video:खचाखच भरे हॉल में इस बच्चे ने तबले और सुरों से बांधा समां, उस्ताद भी हुए हैरान, अमिताभ ने शेयर किया वीडियो

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. फैन्स के लिए वो अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं. अमिताभ बच्चन ने फिर से वीडियो शेयर किया है, जो वाकई में काफी अद्भुत है. सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक नन्हा सा बच्चा दो दिग्गजों के बीच बैठकर तबला बजा रहा है और सुरों की सरगम छेड़ रहा है. इस छोटे से बच्चे का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

This is the future of India????????????????@SrBachchanpic.twitter.com/YNNAbpuLpA