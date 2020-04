अमिताभ बच्चन ने शेयर की ऐसी तस्वीर कि सोशल मीडिया पर हो गए ट्रोल, लोग बोले- व्हट्सऐप डिलीट कर दो...

The World sees us .. we are ONE .. https://t.co/68k9NagfkI — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 5, 2020

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने इस फोटो को साझा करते हुए लिखा, "विश्व हमें देख रहा है. हम सब एक हैं." उनकी इस फोटो पर कमेंट करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "क्या आप इस समय गंभीर हैं या आपका एकाउंट भक्त द्वारा हैक कर लिया गया है?" वहीं, दूसरे यूजर ने बिग बी की पोस्ट पर कमेंट किया, "कोई फोन ले लो सर के हाथ से." इतना ही नहीं, एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "कृप्या व्हट्सएपप अनइंस्टॉल कर दीजिए." इसके साथ ही एक सोशल मीडिया यूजर ने बताया कि यह पिक्चर पुरानी है.

Are you serious Big B or your account got hacked by a Bhakt??!!?? — Sadaf Jafar (@sadafjafar) April 5, 2020

That's true but this is an old pic...I guess. — Deepika Singh Rajawat (@DeepikaSRajawat) April 5, 2020

Please uninstall whatsapp — Suboohi (@subiism) April 5, 2020

बता दें कि इससे पहले अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने कोरोना वायरस पर ज्योतिष ज्ञान साझा किया था, जिसे लेकर वह काफी ट्रोल हुए थे. हालांकि, बाद में अमिताभ बच्चन ने वह पोस्ट डिलीट कर दी थी. बता दें कि भारत में कोरोनावायरस से अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी है और 4067 इसके संक्रमण के शिकार हुए हैं. वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 232 है.