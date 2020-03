कोलकाता की सड़कों को किया गया सेनिटाइज्ड, अमिताभ बच्चन बोले- क्या हमारे लिए ऐसा हो सकता है...

कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं. हाल ही में उन्होंने कोलकाता का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सड़कों को सेनिटाइज्ड करते दिखाया जा रहा है. इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए अमिताभ बच्चन मुंबई के अधिकारियों से भी यही कदम उठाने की अपील की है. अमिताभ बच्चन द्वारा साझा किया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर खूब कमेंट भी कर रहे हैं. बता दें कि कोरोनावायरस को लेकर बिग बी लगातार लोगों में जागरुकता फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं.

wow .. this is fantastic .. Mumbai , hello .. can the authorities please do this for us too .. https://t.co/726UzW76Zv