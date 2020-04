अमिताभ बच्चन को आई बाबूजी हरिवंश राय बच्चन की याद, उन्हीं के अंदाज में गाई कविता... देखें Video

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. एक्टर अपने ट्वीट को लेकर अकसर सुर्खियों में आ जाते हैं. हाल ही में अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने बाबूजी यानी मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन (Harivansh Rai Bachchan) की कविता गाते नजर आ रहे हैं. अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. अमिताभ बच्चन का कविता पढ़ने का अंदाज बहुत ही शानदार है.

T 3495 - I reminisce my Father and his poem, which expresses hope and strength. The singing is exactly how Babu ji recited it at Kavi Sammelans, which I attended with him.



बाबूजी और उनकी आशा भारी कविता को याद करता हूँ । बाबूजी कवि सम्मेलनों में ऐसे ही गा के सुनाया करते थे । pic.twitter.com/CKKtroXA4H